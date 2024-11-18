ПА ОБСЕ назвала выборы в Грузии свободными

Парламентские выборы в Грузии прошли в условиях свободной агитации, заявили в ПА ОБСЕ. При этом была замечена высокая поляризация между партиями.

Парламентская Ассамблея ОБСЕ не имеет претензий к парламентским выборам, прошедшим 26 октября. Ее представители считают их конкурентными и свободными, передала президент организации и глава миссии наблюдателей Пиа Каума в разговоре с журналистами.

«Я была руководителем наблюдательной миссии на выборах в Грузии и видела, что между партиями была высокая поляризация, но выборы предоставили избирателям широкий выбор и прошли в условиях свободной агитации»

- Пиа Каума

Она передала, что свыше 500 наблюдателей из разных стран указали на определенные недостатки в избирательном процессе, которые в будущем должны быть устранены грузинским правительством.

При наблюдении за выборами важно иметь независимые международные органы, отметила Аиа Каума. Они помогают собирать информацию и делать выводы.

Выборы в Грузии

Результаты парламентских выборов, согласно которым победила правящая с 2012 года партия «Грузинская мечта», отказались признать все оппозиционные партии, прошедшие в парламент. Их поддержала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Они заявляют о фальсификации голосования.

Парламент 25 ноября признал свои полномочия и утвердил новое правительство. Все оппозиция бойкотировала заседания и подала заявления в ЦИК об аннулировании мандатов.