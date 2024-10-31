Вестник Кавказа

Европа призвала к повторным парламентским выборам в Грузии

Европа призвала к повторным парламентским выборам в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Европарламент принял резолюцию по Грузии и призвал к повторным парламентским выборам. Депутаты также призвали ввести санкции против лидеров страны.

Большая часть Европарламента приняла очередную резолюцию по Грузии. Депутаты призвали к непризнанию результатов парламентских выборов в стране и проведению новых.

Отмечается, что документ поддержали 444 депутата Европарламента, против него выступили 72 человека, еще 82 – воздержались.

В ЕП подчеркнули, что процесс голосования должен проводиться в улучшенной избирательной среде, под пристальным международным наблюдением.

Кроме того, депутаты призвали Евросоюз ввести ограничения против грузинских политиков, в их числе премьер Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и т.д.

В заключение документа сказано, что продолжение «антиевропейской политики» Тбилиси сделать «путь Грузии в Евросоюз» невозможным.

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