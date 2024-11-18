Грузия будет вести прагматичную политику с Россией

В отношении России будет вестись прагматичная политика со стороны Грузии. Урегулирование отношений двух стран - приоритет нового правительства республики.

Грузинское правительство планирует вести прагматичную политику в отношении России, поделился премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на заседании парламента.

«У нас, конечно, будет прагматичная политика, когда дело касается грузино-российских отношений. Прагматичная политика является одним из важнейших инструментов для того, чтобы мы сохранили мир и защитили наши стратегические интересы»

- Ираклий Кобахидзе

Он передал, что налаживание отношений с Москвой, остается в приоритете у нового правительства.

Политик добавил, что Тбилиси имеет свои «красные линии», которые однако не мешают вести прагматично относиться к России.

Напомним, что сегодня грузинский парламент поддержал программу премьер-министра Ираклия Кобахидзе и выразил доверие обновленному правительству, главой которого стал политик.