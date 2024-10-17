Кобахидзе заявил о планах сделать Грузию членом ЕС к 2030 году

Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что страна должна стать членом Европейского союза к 2030 году. Страна намеревается выполнить для этого большую часть обязательств.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании правительства обозначил курс на европейское будущее страны. По словам премьера, страна должна через несколько лет присоединиться к Европейского союзу.

«Наши амбиции заключаются в том, чтобы Грузия стала полноправным членом ЕС к 2030 году, и для этого будут разработаны все условия. Мы добились серьезного прогресса по всем направлениям»

– Ираклий Кобахидзе

Кобахидзе заявил, что сейчас прорабатывается проект, который подразумевает выполнение большей части условий Соглашения об ассоциации с ЕС, передает apa.az.

Отметим, ранее страны ЕС подписали документ о европейском будущем Грузии. В заявлении указывается на необходимость кардинального пересмотра внутренней политики страны для возможного членства в ЕС. Также отмечается, что выбор европейского будущего остается за избирателями Грузии.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября.