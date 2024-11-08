Еще шесть вокзалов СКЖД раскроют свои тайны в аудиоэкскурсиях

Проект "Вокзалы России", который реализует РЖД, пришел еще на шесть вокзалов Юга России и Северного Кавказа. Ранее послушать такую экскурсию можно было только на вокзале Сочи.

Поближе познакомиться с вокзалами шести новых городов ЮФО и СКФО теперь можно в рамках проекта "Вокзалы России", сообщает СКЖД.

Он предлагает аудиоэкскурсии с элементами интерактива, подготовленные историками и сценаристами, поставленные режиссерами и озвученные актерами. Ранее такая экскурсия в рамках СКЖД была доступна только по вокзалу Сочи, сейчас все желающие могут подробно узнать о вокзалах Кисловодска, Минвод, Краснодар-1, Ставрополя, Дербента и Владикавказа.

В СКЖД уточнили, что для экскурсий стараются подбирать интересные детали и малоизвестные факты.

"К примеру, на вокзале Дербента можно будет увидеть оригинальную роспись потолков начала XX века и интерьер ресторана, где устраивали ужин для императорской семьи"

– СКЖД

Пройти по маршруту с экскурсией можно в любое время: все они размещены на сайте.