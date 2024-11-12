Вестник Кавказа

Саранча угрожает урожаю Краснодарского края в 2025 году

Саранча угрожает урожаю Краснодарского края в 2025 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за аномально жаркой зимы в 2025 году урожай на Кубани может массового атаковать саранча. Под угрозой находятся также несколько республик Северного Кавказа.

В Краснодарском крае и нескольких других регионах России может произойти нашествие саранчи из-за слишком теплой зимы, говорят данные из сообщения Россельхозцентра при Минсельхозе РФ.

Чтобы избежать потери урожая, будут организованы бригады, которые займутся борьбой с насекомыми. Кроме того, специалисты обработают свыше ста тыс га земли.

Кроме Кубани в список регионов вошли Ингушетия, Чечня, Дагестан, Ставропольский край и другие. Всего около 20 субъектов РФ.

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