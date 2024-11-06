Дагестан планирует собрать свыше 230 тыс т плодов урожа

Урожай плодов в Дагестане достигнет 230 тыс т. В республике ежегодно закладывается более 1 тыс га новых садов.

Дагестанские аграрии намерены в текущем году собрать свыше 230 тыс т плодовых культур, заявил, глава республиканского Минсельхоза Мухтарбий Аджеков.

Он отметил, что ежегодно в регионе закладывается более 1 тыс га новых садов. Аджеков подчеркнул, что в настоящее время площадь многолетних насаждений составила 30,7 тыс га.

Ранее дагестанский премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов раскрыл успехи республики в виноградарстве. По его словам, с начала текущего года в Дагестане было собрано свыше 301,5 тыс т винограда.