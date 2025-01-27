Беспилотники атаковали Дагестан

Глава Дагестана сообщил об атаке беспилотников на республику. Он призвал жителей и гостей региона сохранять спокойствие и здравомыслие.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов в своем телеграм-канале сообщил о беспилотных летательных аппаратах над объектами в городе Каспийске.

Глава региона отметил, что принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. Меликов подчеркнул, что разрушения не зафиксированы, пострадавших нет.

Он также заявил, что все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Глава Дагестана добавил, что случае необходимости обо всех изменениях будет сказано.

Руководитель республики призвал дагестанцев и гостей сохранять спокойствие и здравомыслие, не верить слухам, а также доверять только официальным источникам.

Кроме того, он призвал не заниматься распространением противоправной информации. Меликов добавил, что сюда относятся фото и видеоматериалы с мест событий.