Вестник Кавказа

Беспилотники атаковали Дагестан

Дрон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Дагестана сообщил об атаке беспилотников на республику. Он призвал жителей и гостей региона сохранять спокойствие и здравомыслие.

Дагестанский руководитель Сергей Меликов в своем телеграм-канале сообщил о беспилотных летательных аппаратах над объектами в городе Каспийске.

Глава региона отметил, что принимаются все необходимые меры по их нейтрализации. Меликов подчеркнул, что разрушения не зафиксированы, пострадавших нет.

Он также заявил, что все органы власти работают в режиме оперативного штаба. Глава Дагестана добавил, что случае необходимости обо всех изменениях будет сказано.

Руководитель республики призвал дагестанцев и гостей сохранять спокойствие и здравомыслие, не верить слухам, а также доверять только официальным источникам.

Кроме того, он призвал не заниматься распространением противоправной информации. Меликов добавил, что сюда относятся фото и видеоматериалы с мест событий.

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