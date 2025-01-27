Вестник Кавказа

На акции протеста в Тбилиси задержали более 30 человек

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
На вчерашней акции протеста у торгового комплекса "Тбилиси Молл" задержали более 30 человек.

МВД Грузии поделилось новыми данными о числе задержанных на вчерашней акции протеста в Тбилиси. Согласно уточненным данным, количество задержанных превысило 30 человек. 

Сообщается, что задержания были проведены по административной статье о неповиновении законным требованиям блюстителей закона. 

Отметим, что оппозиционеры на акции протеста 2 февраля пытались заблокировать движение по автодороге у торгового комплекса "Тбилиси Молл". Полиция помешала осуществить задуманное, после чего активисты направились привычным маршрутом в сторону проспекта Руставели. 

На акции были задержаны и видные деятели протеста – лидер объединения "Коалиция за перемены" Ника Мелия, а также экс-глава Тбилиси Гиги Угулава.

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