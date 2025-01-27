Акция оппозиции в Тбилиси: протестующие направились в центр города

Протестующие в Тбилиси направились в центр города. Ранее они пытались перекрыть въезд в столицу Грузии.

В Тбилиси сегодня проходит самая заметная и "шумная" акция протеста. Протестующие сначала пытались перекрыть проезжую часть возле торгового комплекса "Тбилиси Молл", после чего направились в центр грузинской столицы.

Сообщается, что акция протеста у торгового центра завершилась, после чего несколько сотен человек двинулись к проспекту Руставели для продолжения протестной активности.

Отмечается, что протестующие направляются в центр Тбилиси в сопровождении стражей правопорядка. Активисты и сочувствующие передвигаются небольшими группами.

Напомним, что ранее оппозиция призвала своих сторонников перекрыть автомагистраль. В МВД Грузии предупредили, что такие действия могут стать основанием для уголовного преследования.