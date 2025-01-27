Вестник Кавказа

Акция оппозиции в Тбилиси: протестующие направились в центр города

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Протестующие в Тбилиси направились в центр города. Ранее они пытались перекрыть въезд в столицу Грузии.

В Тбилиси сегодня проходит самая заметная и "шумная" акция протеста. Протестующие сначала пытались перекрыть проезжую часть возле торгового комплекса "Тбилиси Молл", после чего направились в центр грузинской столицы. 

Сообщается, что акция протеста у торгового центра завершилась, после чего несколько сотен человек двинулись к проспекту Руставели для продолжения протестной активности. 

Отмечается, что протестующие направляются в центр Тбилиси в сопровождении стражей правопорядка. Активисты и сочувствующие передвигаются небольшими группами. 

Напомним, что ранее оппозиция призвала своих сторонников перекрыть автомагистраль. В МВД Грузии предупредили, что такие действия могут стать основанием для уголовного преследования.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1540 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Оппозиция в Грузии сменила тактику протестов

Оппозиция в Грузии сменила тактику протестов

В Тбилиси протестующие пытались перекрыть центральную автомагистраль

В Тбилиси протестующие пытались перекрыть центральную автомагистраль

Мужчина оставил без газа жителей центра Тбилиси

Мужчина оставил без газа жителей центра Тбилиси

Парламент Грузии заберет мандаты у оппозиционных депутатов

Парламент Грузии заберет мандаты у оппозиционных депутатов

Флаг Евросоюза убрали из резиденции президента Грузии

Флаг Евросоюза убрали из резиденции президента Грузии

Кавелашвили сделал скандальное заявление после ознакомления с архивом Зурабишвили

Кавелашвили сделал скандальное заявление после ознакомления с архивом Зурабишвили

МВФ обсуждает реализацию экономических реформ в Грузии

МВФ обсуждает реализацию экономических реформ в Грузии

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Пашинян подтвердил настрой на реализацию мирной повестки с Азербайджаном

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Арарат Мирзоян готовит ответный визит в Грузию

Пожар убил пожилого жителя Зугдиди

Пожар убил пожилого жителя Зугдиди

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы