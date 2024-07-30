FlyArystan начал продавать билеты на летние рейсы из Астаны в Баку

Лоукостер FlyArystan начал реализацию летних билетов между Астаной и Баку. Также стали доступны маршруты из Астаны в Бишкек.

Авиаперевозчик FlyArystan дал старт продажи билетов между Астаной и Баку на лето этого года, сообщает пресс-служба компании.

Сообщается, что авиакомпания в летний период будет выполнять полеты между Астаной и Баку, а также между Астаной и Бишкеком.

В Баку самолеты перевозчика начнут летать 2 июня. Отправиться в Азербайджан можно будет дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

В столицу Кыргызстана лайнеры в летний сезон станут летать 1 июня. Самолеты будут отправляться из Астаны по вторникам и воскресеньям.