Вестник Кавказа

FlyArystan начал продавать билеты на летние рейсы из Астаны в Баку

FlyArystan начал продавать билеты на летние рейсы из Астаны в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лоукостер FlyArystan начал реализацию летних билетов между Астаной и Баку. Также стали доступны маршруты из Астаны в Бишкек.

Авиаперевозчик FlyArystan дал старт продажи билетов между Астаной и Баку на лето этого года, сообщает пресс-служба компании. 

Сообщается, что авиакомпания в летний период будет выполнять полеты между Астаной и Баку, а также между Астаной и Бишкеком. 

В Баку самолеты перевозчика начнут летать 2 июня. Отправиться в Азербайджан можно будет дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. 

В столицу Кыргызстана лайнеры в летний сезон станут летать 1 июня. Самолеты будут отправляться из Астаны по вторникам и воскресеньям.

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