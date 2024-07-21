Вестник Кавказа

Самолет Москва-Астана экстренно сел из-за нервного срыва у пилота

Самолет Москва-Астана экстренно сел из-за нервного срыва у пилота
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Воздушное судно, следовавшее из российской столицы в казахстанскую совершило экстренную посадку в Астане. Стало плохо пилоту, сообщается, что у него произошел нервный срыв.

Во вторник самолет, выполнявший международный авиарейс из Москвы в Астану экстренно приземлился в Уфе по причине ухудшения состояния одного из членов экипажа.

"Была произведена посадка данного рейса в аэропорту Уфы в связи с ухудшением состояния здоровья члена экипажа. Сотруднику авиакомпании оказана необходимая медпомощь. Через час борт вылетел в аэропорт назначения"

– аэропорт "Уфа"

Согласно сведениям, размещенным в социальных сетях, причиной посадки лайнера стал нервный срыв у пилота, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2050 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Аэрофлот&quot; нарастит число рейсов в Сочи осенью

"Аэрофлот" нарастит число рейсов в Сочи осенью

AZAL сделал подарок двухмиллионному пассажиру

AZAL сделал подарок двухмиллионному пассажиру

&quot;Авиазайца&quot; снимали с рейса в аэропорту Алматы

"Авиазайца" снимали с рейса в аэропорту Алматы

Аэропорт Антальи установил годовой рекорд

Аэропорт Антальи установил годовой рекорд

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы