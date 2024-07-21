Самолет Москва-Астана экстренно сел из-за нервного срыва у пилота

Воздушное судно, следовавшее из российской столицы в казахстанскую совершило экстренную посадку в Астане. Стало плохо пилоту, сообщается, что у него произошел нервный срыв.

Во вторник самолет, выполнявший международный авиарейс из Москвы в Астану экстренно приземлился в Уфе по причине ухудшения состояния одного из членов экипажа.

"Была произведена посадка данного рейса в аэропорту Уфы в связи с ухудшением состояния здоровья члена экипажа. Сотруднику авиакомпании оказана необходимая медпомощь. Через час борт вылетел в аэропорт назначения"

– аэропорт "Уфа"

Согласно сведениям, размещенным в социальных сетях, причиной посадки лайнера стал нервный срыв у пилота, передает РИА Новости.