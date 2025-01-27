Вестник Кавказа

Отказавшие тормоза стали причиной массового смертельного ДТП в Турции

Отказавшие тормоза стали причиной массового смертельного ДТП в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько человек стали жертвами аварии в городе Шанлыурфа. Там столкнулись 6 транспортных средств.

Массовое ДТП на юго-востоке Турции произошло из-за отказа тормозов у одного из автомобилей. Об этом сообщают местные СМИ.

Авария случилась на мосту в районе Биречик в городе Шанлыурфа.

Установлено, что водитель грузовика попытался затормозить, однако не смог этого сделать из-за отказа тормозной системы. В результате фура въехала в другие машины и вместе с ними вылетела с моста.

Согласно предварительной информации, в результате происшествия пострадали 6 транспортных средств. Погибли 3 человека, 22 получили различные травмы.

Напомним, город Шанлыурфа — столица одноименной провинции. Он находится в 45 км от границы с Сирией.

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