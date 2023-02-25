Тройное ДТП в Турции с автобусом привело к пожару и смерти человека

Рядом с городом Нурдагы в Турции произошла авария, в которой столкнулись пассажирский автобус и грузовик, снесшие соседнюю легковушку. Жертвой происшествия стал один человек, еще 20 попали в больницу с травмами.

На юго-востоке Турции произошло крупное ДТП с участием фуры, рейсового автобуса и легковушки. Столкновение случилось на автомобильной дороге TAG около города Нурдагы, передали местные СМИ.

"Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в фуру, которая в свою очередь снесла легковой автомобиль. Фура и автомобиль загорелись"

- турецкие СМИ

Пожарные, прибывшие на место, оперативно потушили огонь. Началось расследование.

Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек – помощник водителя фуры. Еще 20 человек получили травмы различной тяжести и были госпитализированы, один из них находится в больнице в тяжелом состоянии.