В парламенте рассказали, кто спонсирует революции в Грузии. Она назвала иностранные фонды из Евросоюза и США.

Все беспорядки в Грузии поддерживаются иностранными донорскими организациями, заявила вице-спикер парламента страны Нино Цилосани.

"Грузинская оппозиция и радикальные активисты систематически финансируются за счет иностранных фондов из Евросоюза и США. Все попытки революции в Грузии поддерживаются той или иной иностранной донорской организацией"

- Нино Цилосани

Она отметила, что правящая "Грузинская мечта" уже давно говорит о вмешательстве внешних сил во внутренние дела Грузии. Из-за этого страна стала объектом нападок, но выстояла.

Вице-спикер считает, что страны ЕС должны последовать за новым президентом Дональдом Трампом и пересмотреть процесс финансирования иностранных государств.