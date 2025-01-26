Вестник Кавказа

В Грузии назвали спонсоров беспорядков

Флаг евросоюза на протестующем в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В парламенте рассказали, кто спонсирует революции в Грузии. Она назвала иностранные фонды из Евросоюза и США.

Все беспорядки в Грузии поддерживаются иностранными донорскими организациями, заявила вице-спикер парламента страны Нино Цилосани.

"Грузинская оппозиция и радикальные активисты систематически финансируются за счет иностранных фондов из Евросоюза и США. Все попытки революции в Грузии поддерживаются той или иной иностранной донорской организацией"

- Нино Цилосани

Она отметила, что правящая "Грузинская мечта" уже давно говорит о вмешательстве внешних сил во внутренние дела Грузии. Из-за этого страна стала объектом нападок, но выстояла.

Вице-спикер считает, что страны ЕС должны последовать за новым президентом Дональдом Трампом и пересмотреть процесс финансирования иностранных государств.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1970 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем

Дональд Трамп начал торговую войну с Канадой, Мексикой и Китаем

Тарифы Трампа: что это такое и против кого вводятся?

Тарифы Трампа: что это такое и против кого вводятся?

Данные о погибших в авиакатастрофе россиянах подтвердили в США

Данные о погибших в авиакатастрофе россиянах подтвердили в США

Иран предостерег Израиль и США от крупнейшей ошибки в истории

Иран предостерег Израиль и США от крупнейшей ошибки в истории

Трамп серьезно обсуждает с Россией завершение украинского конфликта

Трамп серьезно обсуждает с Россией завершение украинского конфликта

Пашинян анонсировал февральский визит в США

Пашинян анонсировал февральский визит в США

Выход Еревана из ЕАЭС урежет армянский экспорт на 80% – Захарова

Выход Еревана из ЕАЭС урежет армянский экспорт на 80% – Захарова

Зачем нужны Часы судного дня?

Зачем нужны Часы судного дня?

Посольство России выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Посольство России выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в США

Премьер-министр Грузии выразил соболезнования США из-за авиакатастрофы в Вашингтоне

Премьер-министр Грузии выразил соболезнования США из-за авиакатастрофы в Вашингтоне

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы