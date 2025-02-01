США опровергли ведение торговой войны с соседями

США опровергли, что Вашингтон ведет торговую войну с Канадой и Мексикой: решение о введение таможенных пошлин связано исключительно с борьбой с наркотиками.

США не развязывают торговую войну с соседними Канадой и Мексикой, вводя таможенные пошлины против них, а борются с ввозом наркотиков, заявили в Белом доме.

"Мы начали войну с наркотиками, а не торговую войну, и это стало частью переговоров с целью заставить Канаду и Мексику перестать поставлять фентанил через наши границы"

- глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет

Он передал, что Вашингтон смягчил решение, отсрочив введение пошлин, после того как эти страны добились определенного прогресса в этом вопросе.

Политик также отметил, что торговая политика президента США Дональда Трампа способствует развитию производства в стране и созданию новых рабочих мест.

Напомним, что в прошлый вторник США ввели тарифы в размере 25% практически на все товары из Канады и Мексики. Через два дня Дональд Трамп отсрочил это решение в части той продукции, что попадает под трехстороннее торговое соглашение.