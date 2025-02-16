Один из высоких уровней безработицы выявлен в Дагестане

В Дагестане выявлен один из самых высоких уровней безработицы в России. Самые низкие показатели зафиксированы в Москве.
Республики Северного Кавказа стали аутсайдерами рейтинга российских регионов по безработице, который составили исследователи издания РИА Новости.
По данным рейтинга, аутсайдером списка стала Ингушетия с показателем 25,5%. В четверку худших регионов также вошли Дагестан (11,5%), Чечня (7,5%) и Северная Осетия (7,4%).
Что касается остальных регионов Северного Кавказа, то Карачаево-Черкесия в списке заняла 80-е место (5,3%), Кабардино-Калкария – 77-е (4,8%), Ставрополье – 71-е (3,4%).
Лидером данного рейтинга среди всех российских субъектов стала Москва, где уровень безработица составил 0,9%. Далее идут Амурская область (1%) и ХМАО (1,1%).