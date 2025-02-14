Вестник Кавказа

Ингушетия возглавила рейтинг регионов по уровню безработицы

Ингушетия возглавила рейтинг регионов по уровню безработицы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Больше всего безработных в России зарегистрировано в Ингушетии. Чуть меньше - в КЧР. Минимальный в стране уровень безработицы держится в Москве.

Стало известно, в каких российских регионах самый высокий и самый низкий уровень безработицы.

На конец 2024 года главным "безработным" регионом оказалась Ингушетия - 25,5%. Рядом в рейтинге расположилась Карачаево-Черкесия и другие республики СКФО. Прим этом за год на Северном Кавказе уровень безработицы опустился - в КБР на 4%, в КЧР - на 3,1%, в Чечне - более чем на 2%.

Меньше всего безработных в Москве - 0,9%.

В среднем у россиян на поиски работы уходит около пяти месяцев, следует из данных Росстата, говорится в исследовании РИА Новости.

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