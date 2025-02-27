Вестник Кавказа

Энергетики нашли еще одну майнинг-ферму в Ингушетии

Компьютер
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупная майнинг-ферма найдена в Ингушетии. Она состояла из тысячи компьютерных блоков.

В Ингушетии обнаружена еще одна майнинг-ферма, рассказали в "Россети Северный Кавказ".

Специалисты выявили там 11 тыс компьютерных блоков, через которые добывалась криптовалюта. При этом во всем СКФО введен запрет на подобную деятельность.

"На место происшествия вызвана специальная оперативная группа ОМВД России по городу Назрань, энергетики производят подсчет объема потребляемой электроэнергии"

- пресс-служба

Напомним, что нескольких работников "Дагэнерго" уволили за помощь незаконным фермам по добыче цифровой валюты.

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