Вестник Кавказа

Сотрудников "Дагэнерго" уволили за помощь майнерам

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
После проведенных проверок выяснилось, что несколько сотрудников "Дагэнерго" помогали майнинг-фермам в Дагестане, кравшим электричество у местных жителей. Они были мгновенно уволены.

Сотрудников "Дагэнерго", помогавших незаконным майнинг-фермам, уволили после проведенных проверок, передал и.о. директора "Россети Северный Кавказ" Арсен Гаджиев.

"Мной принято кадровое решение: контролеры, ответственные за обслуживание участков, на которых в последнее время были выявлены майнинг-фермы — уволены по итогам служебных проверок! Такая же участь ждет и других сотрудников, которые будут замешаны в майнинг-фермах"

- Арсен Гаджиев

Он подчеркнул, что майнинг криптовалют предоставляет серьезную угрозу для стабильной подачи электроэнергии в Дагестане. Он назвал майнинг-фермы паразитами на теле энергосистемы.

В связи с происшествием "Дагэнерго" создало горячую линию, куда любой желающий сможет обратиться по поводу хищения электроэнергии.

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