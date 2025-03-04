Пожар вспыхнул в дачном поселке под Ставрополем

Огнеборцы тушат пожар, вспыхнувший в окрестностях краевой столицы Ставрополья. Согласно предварительной информации, там горит сухая растительность.

В понедельник, 10 марта, под Ставрополем произошло возгорание в садовом товариществе "Факел". Об этом сказано в сообщении, распространенном Главным управлением МЧС РФ по региону.

Согласно предварительной информации, там горит сухая растительность. Огонь распространился на площади 2 гектара.

В настоящее время в ликвидации возгорания задействованы 18 человек и 5 единиц техники.