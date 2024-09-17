На черноморском побережье Кубани растет число погибших дельфинов

В марте на черноморском побережье Кубани резко выросло число погибших дельфинов, однако ученые не связывают это с экологическим состоянием морской среды после утечки мазута с потерпевших крушение танкеров.

В акватории Черного моря в районе Краснодарского края резко выросло количество погибших дельфинов, сообщает Telegram-канал научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа".

"Количество погибших китообразных снова стало увеличиваться. В феврале на побережье Краснодарского края и федеральной территории "Сириус" (было) зафиксировано 25 выбросов дельфинов, за первую неделю марта - уже 22"

- центр спасения дельфинов

Тем не менее, ученые утверждают, что рост числа погибших млекопитающих связан не с экологической катастрофой, постигшей водоем, а с сезоном выбросов китообразных, который здесь длится с марта по июнь.

Как правило, это связано с их ослабленным после зимы иммунитетом и неустойчивой погодой. Свою лепту в это вносят и рыбаки, раскинувшие свои сети. А вот загрязнение моря, в том числе от разлива мазута – это лишь второстепенный фактор, утверждают в научно-экологическом центре.

Напомним, российское правительство приняло решение выделить дополнительные средства на решение проблемы с загрязнением мазута моря и пляжей Кубани и Крыма. На ликвидацию последствий ЧП из резервного фонда правительства направят еще почти 105 млн рублей, которые пойдут на приобретение биосорбента и новых боновых заграждений. Ранее на эти же цели было направлено 1,5 млрд рублей.