Мусор на сочинских пляжах стал героем мультфильма

Мусорные залежи на пляжах Сочи уже стали не только притчей во языцех, но и героями анимации – справляться с ними уже отправляются не только экологи и спасатели, но и дети, этому посвящена новая серия мультсериала "Команда Флоры".

Дети отправляются на пляж курорта в Сочи, чтобы очистить его от накопившегося мусора, поведали создатели мультсериала "Команда Флоры" в его новой серии "Пляжный монстр": в команду ассенизаторов входят девочка и ее пятеро друзей.

Главный антигерой, противостоящий детям – злобный Мусорщик, который собрал все отходы отдыхающих в огромную кучу, но это только начало: скоро куча заполнит весь пляж, а затем и весь город, и остановить его может только команда Флоры, передает портал Юга.ру.

Полностью новый сюжет сериала в прокат не вышел, но его фрагменты можно посмотреть в "VK Видео" и на телеканале "Карусель".

Сюжет по-детски наивен, но заставляет подумать по-взрослому: а все ли мы делаем для того, чтобы спасти природу и сделать нашу Землю чище?