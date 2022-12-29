Антитеррористические учения пройдут на неделе на Ставрополье

Учения по антитеррору примет на днях Нефтекумский округ Ставрополья. Местных жителей призвали не паниковать и не мешать правоохранителям.

В ближайшую среду, 12 марта, в Ставропольском крае пройдут антитеррористические учения. Об этом рассказали в УФСБ по региону.

Учения будут организованы в Нефтекумском округе региональным оперативным штабом.

"Учение пройдет 12 марта с целью отработки взаимодействия силовых ведомств"

– пресс-служба УФСБ

В УФСБ призвали граждан не создавать помех правоохранителям, не паниковать и не заниматься распространением ложных сведений.