Антитеррористические учения пройдут на неделе на Ставрополье

Учения по антитеррору примет на днях Нефтекумский округ Ставрополья. Местных жителей призвали не паниковать и не мешать правоохранителям.
В ближайшую среду, 12 марта, в Ставропольском крае пройдут антитеррористические учения. Об этом рассказали в УФСБ по региону.
Учения будут организованы в Нефтекумском округе региональным оперативным штабом.
"Учение пройдет 12 марта с целью отработки взаимодействия силовых ведомств"
– пресс-служба УФСБ
В УФСБ призвали граждан не создавать помех правоохранителям, не паниковать и не заниматься распространением ложных сведений.