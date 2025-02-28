Подозреваемый в жестоком убийстве арестован на Ставрополье

В Ставропольском крае арестовали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве пенсионера. Об этом информирует 7 марта СУ СКР по региону.
Трагический случай произошел в одном из домовладений поселка Рыздвяного 5 февраля.
Следствие полагает, что вечером того дня мужчины распивали вместе спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошла ссора, во время которой 34-летний подозреваемый ударил ножом в шею 70-летнего оппонента. После убийства он расчленил тело и спрятал в чердаке одного из домовладений поселка, а затем скрылся.
"Мужчина, причастный к совершению убийства, установлен на территории соседнего региона. В настоящее время следователем СК России подозреваемый задержан. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу"
– СУСК