ICMP подсчитала человеческие потери Азербайджана в конфликте с Арменией

В Баку представили доклад международных экспертов по потерям среди мирного населения Азербайджана во время Карабахской войны. Также обнародованы данные по материальному ущербу.

В Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP) провели подсчеты жертв развязанной Армений войны против Азербайджана.

Сообщается, что за все время вооруженного конфликта, который начался в 1988 году, число погибших или пропавших без вести азербайджанских граждан превысило 19 тыс человек. Более 65 тыс человек получили ранения той или иной степени тяжести, ущерб получили более 900 городов и сел.



Замглавы Службы государственной безопасности Азербайджана (СГБ) генерал-лейтенант Шарафат Гасанов в рамках презентации доклада ICMP отметил, что армянские вооруженные формирования проводили массовое уничтожение мирного населения, а судьба многих попавших в плен сложилась трагически из-за многочисленных нарушений принципов гуманизма.

"В ходе конфликта армянские вооруженные силы совершили этническую чистку и геноцид, массовые убийства мирного населения Азербайджана, а взятые в плен и заложники содержались в бесчеловечных условиях, подвергались страшным пыткам и лишениям, обращению, не соответствующему принципам гуманизма. Вследствие этого наши граждане пропали без вести, их судьба до сих пор неизвестна"

– Шарафат Гасанов

Несмотря на завершение боевых действий, жители Азербайджана продолжают становиться жертвами минного террора. По словам Гасанова, за последние четыре года от мин погибли или получили увечья 384 человека.

Согласно подсчетам экспертов, пропали без вести почти 4 тыс человек, более 3 тыс из них – во время Первой Карабахской войны.

Отдельно отмечается, что Азербайджан понес значительный материальный ущерб. Агрессия Еревана нанесла ущерб инфраструктуре Азербайджана на десятки миллиардов долларов, более 10 тыс га оказались загрязнены минами.

Проблема пропавших без вести

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что выяснение судьбы пропавших без вести в годы армяно-азербайджанского конфликта является одной из ключевых задач властей Азербайджана в послевоенное время.

"В этом докладе для нас самое главное — это 4 тыс пропавших без вести. Ведется поиск мест массовых захоронений, этот вопрос постоянно стоит на повестке дня и регулярно поднимается в контактах с Ереваном. При этом на протяжении 4 с лишним лет мы не видим никакого сотрудничества со стороны армянского правительства, несмотря на то, что мы вернули тела всех армянских солдат, кого нашли, убитых во время Второй Карабахской войны", - прежде всего сказал он.

"Армения озвучивала порядка 1300-1400 человек, погибших во время боевых действий на территории Азербайджана – мы передали всех их армянской стороне. Однако ответных действий со стороны Армении нет. Поэтому 4 с лишним года Азербайджан самостоятельно занимается поисками захоронений – найдено уже порядка 20, от небольших, где были похоронены 10-15 человек, до крупных. К сожалению, это не проясняет общую картину с 4 тыс пропавшими без вести. Пока в этой области нет существенного прогресса", - констатировал Фарид Шафиев.

"Люди и дальше будут искать тела своих родных и близких. Такое большое число пропавших без вести остается большой травмой для населения. На этом фоне крайне важно, чтобы Армения, озвучивая риторику мира и примирения, подкрепляла слова практическими мерами. Пока что она ограничивается декларациями. Причем это касается не только вопроса массовых захоронений, но и транспортного коридора, и изменений в Конституцию РА, и по роспуску Минской группы. И все еще неясно, когда от слов Ереван перейдет к делу", - заключил глава правления ЦАМО.