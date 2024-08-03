В Азербайджане обезвредили еще 138 мин

На освобожденных от армянской оккупации территориях ANAMA обезвредила еще 138 мин. Всего было очищено около 1,3 тыс га.

Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) опубликовало отчет о разминировании на освобожденных от оккупации территориях.

Согласно ему, в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джабраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 90 противопехотных, 48 противотанковых мин, 605 неразорвавшихся боеприпасов.

Всего было очищено более 1,3 тыс га.