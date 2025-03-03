Грузия готовится к новой атаке Запада

Правящая "Грузинская мечта" считает, что модернизация Deep State приведет к более частым нападкам на Грузию. Эту функцию взяли на себя "марионеточные" правительства.

Нападки на руководство Грузии, вмешательство во внутренние дела страны и попытки смены власти станут более частым явлением после обновления "глубинного государства" (Deep State), заявил исполнительный секретарь правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе.

"После ребрендинга и модернизации "глубинного государства" мы не должны удивляться тому, что участятся нападки на Грузию и ее законные власти, грубое вмешательство во внутренние дела страны и постоянные попытки заменить национальные власти на агентуру"

- Мамука Мдинарадзе

Некоторые страны Европы проявляют открытую агрессию в отношении Грузии, особенной грубостью отличаются страны Балтии и Скандинавии, которые, со слов Мдинарадзе, не имеют суверенитета и действуют в интересах Deep State – поддержки радикализма и искусственного протеста в Грузии.

Сейчас Тбилиси становится свидетелем изменений Deep State, подчеркнул политик. По его мнению, ранее "Глобальная партия войны" финансировала революции через различные организации в лице USAID или NED, сейчас эту функцию взяли на себя "марионеточные" правительства разных стран.

Грузия и ЕС в 2025 году

Политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с корреспондентами "Вестника Кавказа" оценил перспективы отношений Грузии и Евросоюза, подчеркнув, что на Тбилиси продолжат давить государства с ультралиберальными правящими режимами.

"Если сделать прогноз на основе пройденной дороги и опыта последних лет, то в основном на Грузию сейчас будут нападать страны, объединенные не географическим признаком, а партийным – те, где во главе находятся ультралиберальные силы. Раньше, при Джозефе Байдене, такой страной были США, поэтому мы слышали безостановочную американскую критику с прямым требованием сменить власть в Грузии. Это давление резко упало, как только к власти в Белом доме пришел Дональд Трамп", - обратил внимание он.

"В итоге сейчас, когда США отказались от функции ультралиберального центра, эту функцию взяла на себя Европа. Поэтому теперь с прежней активностью, но уже только со стороны европейских стран, в основном прибалтийских, слышны те же требования о смене законно избранной власти в Грузии и призывы поддержать протестующих против результатов прошлогодних выборов", - продолжил Рамаз Сакварелидзе.

"Тбилиси вряд ли получится здесь что-то изменить, так как ультралиберальные силы и в отдельных странах ЕС, и в руководстве ЕС заинтересованы в том, чтобы сменить власть в Грузии. Связано это в том числе с организацией "Срединного коридора" – транзитного маршрута "Восток-Запад" через Кавказ. Как только проект стал реализоваться, начались нападки на Грузию, а также на Азербайджан. Дело в том, что ультралиберальные силы заинтересованы в том, чтобы получить под свой контроль кавказский транзитный узел", - сообщил политолог.

"Поэтому идет этот нажим. Пока ультралиберализм будет решающим фактором в Евросоюзе, то и изменить в европейской политике в отношении Грузии ничего не получится, так как независимая власть в Тбилиси не в их интересах. Так что давление со стороны европейских стран и надгосударственных структур будет продолжаться", - заключил Рамаз Сакварелидзе.