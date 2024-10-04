Вестник Кавказа

Архитекторы России будут отмечать свой праздник

Архитекторы России будут отмечать свой праздник
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В России будут отмечать День архитектора. Инициаторами стали Союз архитекторов России и Минстрой и ЖКХ страны.

Российский архитекторы будут отмечать свой профессиональный праздник – День архитектора, постановление подписал премьер России Михаил Мишустин.

Согласно документу, новый профессиональный праздник будет отмечаться в первый день июля. Власти рассчитывают, что это поспособствует повышению престижа профессии.

Инициаторами учреждения Дня архитектора стали Союз архитекторов России и министерство строительства и ЖКХ страны, говорится на сайте правительства РФ.

Данное предложение было поддержано Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также РАН.

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