Архитекторы России будут отмечать свой праздник

В России будут отмечать День архитектора. Инициаторами стали Союз архитекторов России и Минстрой и ЖКХ страны.

Российский архитекторы будут отмечать свой профессиональный праздник – День архитектора, постановление подписал премьер России Михаил Мишустин.

Согласно документу, новый профессиональный праздник будет отмечаться в первый день июля. Власти рассчитывают, что это поспособствует повышению престижа профессии.

Инициаторами учреждения Дня архитектора стали Союз архитекторов России и министерство строительства и ЖКХ страны, говорится на сайте правительства РФ.

Данное предложение было поддержано Российским союзом промышленников и предпринимателей, а также РАН.