Главный архитектор Хасавюртовского района предстанет перед судом

В Дагестане задержали главного архитектора Хасавюртовского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

В Дагестане будут судить главного архитектора Хасавюртовского района, его обвиняют в превышении должностных полномочий, пишет пресс-служба СУ СКР по республике.

Обвиняемый в 2021 году, зная, что участок в селе Османюрт используется не по назначению и на нем ведется незаконное строительство, утвердил план участка и выдал местной жительнице разрешение. Там был построен коммерческий объект.

Он же год назад подписал разрешение на ввод в эксплуатацию незаконно возведенных объектов.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.