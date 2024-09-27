Вестник Кавказа

Главный архитектор Хасавюртовского района предстанет перед судом

Главный архитектор Хасавюртовского района предстанет перед судом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане задержали главного архитектора Хасавюртовского района. Его обвиняют в превышении должностных полномочий.

В Дагестане будут судить главного архитектора Хасавюртовского района, его обвиняют в превышении должностных полномочий, пишет пресс-служба СУ СКР по республике.

Обвиняемый в 2021 году, зная, что участок в селе Османюрт используется не по назначению и на нем ведется незаконное строительство, утвердил план участка и выдал местной жительнице разрешение. Там был построен коммерческий объект.

Он же год назад подписал разрешение на ввод в эксплуатацию незаконно возведенных объектов.

Отмечается, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

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