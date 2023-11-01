Вестник Кавказа

Работа двух АЗС приостановлена в Дагестане

Заправка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Две АЗС закрылись в Дагестане после взрыва, произошедшего на прошлой неделе. В результате той трагедии погибли 13 человек.

В Дагестане временно приостановили работу двух заправок. Об этом рассказали в Минэнерго республики.

Такое решение приняли собственники этих автозаправочных станций на фоне трагедии, произошедшей в конце сентября на окраине Махачкалы.

"Закрытие АЗС в регионе связано с недавней трагедией в Новом Хушете"

– Минэнерго РД

Напомним, в прошлую пятницу на АЗС, расположенной федеральный трассе на окраине Махачкалы, прогремел взрыв. После этого на заправке начался пожар. В результате ЧП погибли 13 человек, еще 11 пострадали. В рамках уголовного дела был задержан на два месяца фактический владелец АЗС.

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