Горнолыжные курорты Северного Кавказа в марте стали популярнее на 10-20%

Горнолыжный туризм на Северном Кавказе стал популярнее у россиян. Продажи туров заметно выросли.

Туроператоры в марте отчитались о росте продаж туров на горнолыжные курорты Северного Кавказа. Продажи подскочили на 10-20% по сравнению с показателями минувшего года, передает АТОР.

Самые востребованные курорты – в Сочи. Также спросом пользуются комплексы "Архыз" и Домбай.

Самая демократичная ценовая политика у курортов Приэльбрусья в КБР. Также сэкономить можно в комплексе "Ведучи" в Чечне.

Отметим, что наиболее бюджетные ски-пассы у курортов "Цее", "Армхи", "Ведучи" и Приэльбрусье. Раскошелиться в наибольшей степени придется в случае с трассами Красной Поляны.