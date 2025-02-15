Вестник Кавказа

Горнолыжные курорты Северного Кавказа в марте стали популярнее на 10-20%

Горнолыжные курорты Северного Кавказа в марте стали популярнее на 10-20%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Горнолыжный туризм на Северном Кавказе стал популярнее у россиян. Продажи туров заметно выросли.

Туроператоры в марте отчитались о росте продаж туров на горнолыжные курорты Северного Кавказа. Продажи подскочили на 10-20% по сравнению с показателями минувшего года, передает АТОР. 

Самые востребованные курорты – в Сочи. Также спросом пользуются комплексы "Архыз" и Домбай. 

Самая демократичная ценовая политика у курортов Приэльбрусья в КБР. Также сэкономить можно в комплексе "Ведучи" в Чечне. 

Отметим, что наиболее бюджетные ски-пассы у курортов "Цее", "Армхи", "Ведучи" и Приэльбрусье. Раскошелиться в наибольшей степени придется в случае с трассами Красной Поляны.

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