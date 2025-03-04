Вестник Кавказа

Баку окутал туман сегодня

Баку окутал туман сегодня
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
Столицу Азербайджана накрыла туманная погода. Видимость ограничена 500 м.

С сегодняшнего утра Баку окутал плотный туман, сообщил корреспондент "Вестника Кавказа".

По информации Национальной гидрометеорологической службы, в некоторых частях города видимость была ограничена 500 м. Из-за тумана утром было затруднено движение транспорта на главных дорогах Баку – Тбилисском шоссе, улице Юсифа Сафарова и других.

© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"
© Фото: Лев Любимов/ "Вестник Кавказа"

Такая погода продлится в столице Азербайджана до 14 марта.

Напомним, что туманная погода также наблюдается в Сочи в Краснодарском крае. Там видимость достигает от 500 м до 1 км.

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