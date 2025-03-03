Вестник Кавказа

Сочи накроет туман 10 и 11 марта

Туман в горах
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня и завтра в Сочи будет туман с видимостью 0,5-1,0 км. Жителям города и туристов порекомендовали быть особенно осторожными.

Сегодня днем в Сочи ожидается плотный туман. Он продержится до следующего дня, рассказали в администрации города.

"Днем 10 марта, а также ночью и утром 11 марта 2025 года на территории города Сочи и ФТ Сириус местами ожидается туман, видимость 0,5-1,0 километра"

- администрация Сочи

Все городские службы перешли на усиленный режим работы. С соответствующим поручением выступил мэр Андрей Прошунин. Также жителям и гостям города стоит быть особенно осторожными и соблюдать все правила безопасности.

В случае возникновения ЧП необходимо звонить по телефону 112.

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