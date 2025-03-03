РФ и США запросили срочные консультации СБ ООН по Сирии

Москва и Вашингтон в рамках Совбеза ООН обсудят ситуацию в Сирии на фоне сообщений о массовых убийствах мирного населения на западе арабской республики.

Россия и Соединенные Штаты запросили срочные закрытые консультации СБ ООН по ситуации в Сирии. Информацией поделился первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 10 марта"

– Дмитрий Полянский

Напомним, что ситуация в Сирии накалилась на прошлой неделе, когда на западе страны произошли столкновения между сторонниками свергнутого президента Асада и вооруженными частями новой власти Дамаска.

Особо яростное противостояние развернулось в городе Джебла, который является центром общины алавитов. Потери обеих сторон здесь достигли почти 500 человек, также погибло более 800 мирных жителей.

Отметим, что к алавитам принадлежит сам экс-президент арабской республики Башар Асад.