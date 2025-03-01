Названа новая дата открытия курорта "Мамисон"

Уже в эту пятницу, 14 марта, курорт "Мамисон" откроет двери для всех желающих. Ранее его открытие перенесли из-за снегопадов.

Открытие курорт "Мамисон" в Северной Осетии состоится 14 марта, передал глава республики Сергей Меняйло. Ранее он должен был открыться 28 февраля, но церемонию пришлось отложить из-за сильных снегопадов и ветра.

"Долгожданный объект нам помешала непогода. Но теперь - никаких препятствий: вместе с Кавказ.РФ назначили новую дату"

- Сергей Меняйло

Власти республики организовали бесплатный трансфер. Транспорт будет отправляться по наполняемости, обратно в город можно попасть таким же способом.

Как говорилось прежде, гости открытия смогут посетить фестиваль осетинских пирогов, посетить открытие горнолыжных трасс и концерты.