Вестник Кавказа

Армения отказывается предоставлять данные о местах захоронений - СГБ Азербайджана

Армения отказывается предоставлять данные о местах захоронений - СГБ Азербайджана
© Фото: Trend
Армянская сторона по-прежнему под разными предлогами уходит о того, чтобы предоставить Азербайджану данные о местах захоронений. Об этом рассказали в СГБ Азербайджана в рамках презентации отчета о поисках пропавших без вести.

Армения отказывается предоставлять информацию о местах захоронений, сообщил заместитель начальника Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Шарафет Гасанов, выступая на презентации "Оценочного отчета по поиску пропавших без вести в Азербайджанской Республике" Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (International Commission on Missing Persons - ICMP).

В Азербайджане в результате агрессии Армении полностью было разрушено свыше 900 населенных пунктов, площадь территорий, загрязненных минами - 10 тыс га, нанесенный ущерб оценивается в миллиарды долларов.

Убиты в процессе пыток 107 человек, взятых в плен, напомнил замглавы СГБ.

"Основная информация о пропавших без вести находится у армянской стороны. Армения отказывается предоставлять информацию о местах захоронений под разными предлогами. Большинство полевых командиров живы и живут в Армении"

– Шарафет Гасанов

Свыше 190 минных инцидентов произошло на азербайджанских территориях, что привело к гибели 70 человек и ранениям 314 человек.

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