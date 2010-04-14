Азербайджанские борцы взяли четыре медали на старте ЧЕ в Албании

В Албании открылся чемпионата Европы, азербайджанская сборная на старте соревнований завоевала уже четыре медали различного достоинства.

Азербайджанские вольники в Тиране на старте чемпионата Европы U-23 взяли четыре награды - два "серебра" и две "бронзы".

Бронзовые медали завоевали Рахман Иманов (57 кг) и Мурад Ахвердиев (65 кг). Серебряные награды заполучили Кянан Хейбатов (70 кг) и Фарид Джаббаров (79 кг) - золото в обоих случая досталось российским спортсменам Магомеду Эльтемирову и Арсену Балаяну.