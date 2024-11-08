Почтовый сервис запускает в России Wildberries

Через пункты Wildberries в России стало можно отправлять посылки. Поначалу услуга будет действовать для москвичей, посылки можно отправить в пункт выдачи в другом городе России.

С 10 марта в России начинает работать новый сервис, разработанный объединенной компанией Wildberries и Russ.

"В настоящее время услуга доступна в пилотном режиме для отправлений из 100 ПВЗ Wildberries в Москве и в другие регионы России. Уже в ближайшие месяцы сервис начнет активно расширяться на всю сеть пунктов выдачи маркетплейса в стране"

– сообщение компании

Услуга WB Track платная, стоимость доставки зависит от ценности посылки, ее габаритов и того, куда именно ее нужно доставить. Сроки доставки также рознятся - в Петербург москвичи могут отправить посылку за день, в Хабаровск отправление будет идти восемь дней, передает ТАСС.