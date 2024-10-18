Wildberries запускает сеть АЗС

Автозаправочные станции под брендом Wildberries появились в России. Сейчас они доступны только водителям фур интернет-магазина, в будущем АЗС Wildberries могут открыться для всех автомобилистов.

Маркетплейс Wildberries открыл первые собственные автозаправки. В будущем сеть АЗС Wildberries может расшириться.

Первые АЗС интернет-магазин открыл для собственных фур - чтобы водители не тратили время в пути на заправку, топливо заливается сразу после загрузки или разгрузки товара.

В настоящее время найти АЗС Wildberries можно только на территории складов и логистических центров, а воспользоваться ими могут только водители большегрузов компании - чтобы заправить автомобиль, они сканируют QR-код с АЗС в приложении WB Drive.

Собственные АЗС входят в часть стратегии онлайн-магазина по оптимизации логистики и расходов на топливо, информирует объединенная компания Wildberries и Russ. В перспективах компания может развить сеть заправок и сделать ее доступной не только своим сотрудникам, но и остальных автомобилистам.