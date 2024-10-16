Вестник Кавказа

Маркетплейс Wildberries начал работу в Грузии

Маркетплейс Wildberries начал работу в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Wildberries начал работу в Грузии по франшизе. Первый пункт выдачи откроется в Тбилиси.

Популярный российский маркетплейс Wildberries пришел в Грузию. Реализация товаров будет проводиться в рамках франшизы местной компанией, передали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

Первый пункт выдачи товаров откроется в Тбилиси, сроки доставки на начальном этапе будут составлять порядка 7 дней. В дальнейшем планируется расширить географию присутствия, а также развить курьерскую службу. 

Ранее сотрудничать с Wildberries начали в Узбекистане. Стороны договорились о расширении присутствия узбекских предпринимателей на площадке.

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