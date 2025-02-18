Вестник Кавказа

Спикер парламента Азербайджана прибыла в Грузию

Спикер парламента Азербайджана прибыла в Грузию
© Фото: сайт парламента Азербайджана
Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Грузию. Спикер парламента Азербайджана проведет переговоры с руководством страны.

Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова совершила визит в Грузию, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджана.

В аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели ее встретили замспикера парламента Грузии Нино Цилосани, послы двух стран Зураб Патарадзе и Фаиг Гулиев.

Отмечается, что в рамках своего визита спикер парламента Азербайджана проведет ряд встреч с грузинским руководством.

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