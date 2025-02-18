Спикер парламента Азербайджана прибыла в Грузию

Сахиба Гафарова прибыла с визитом в Грузию. Спикер парламента Азербайджана проведет переговоры с руководством страны.
Спикер азербайджанского парламента Сахиба Гафарова совершила визит в Грузию, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса Азербайджана.
В аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели ее встретили замспикера парламента Грузии Нино Цилосани, послы двух стран Зураб Патарадзе и Фаиг Гулиев.
Отмечается, что в рамках своего визита спикер парламента Азербайджана проведет ряд встреч с грузинским руководством.