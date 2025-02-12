Вестник Кавказа

Банковские платежные системы сблизят Азербайджан и Грузия

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Сближение банковских платежных систем планируют провести Азербайджан и Грузия. Также будет осуществлено экономическое сотрудничество и в других сферах.

Азербайджан и Грузия планируют сблизить банковские платежные системы, говорится в меморандуме о сотрудничестве, подписанном Нацбанками двух стран.

Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере регулирования и надзора за финансовыми секторами двух стран.

Речь идет о взаимодействии по финансовым технологиям, денежно-кредитной политики, платежных систем и рынков ценных бумаг.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1310 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Экспорт картофеля вырос почти в 30 раз в Грузии

Экспорт картофеля вырос почти в 30 раз в Грузии

Баку и Тбилиси — два главных города легендарной балерины Веры Цигнадзе

Баку и Тбилиси — два главных города легендарной балерины Веры Цигнадзе

Грузия оценила трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном и Турцией

Грузия оценила трехстороннее сотрудничество с Азербайджаном и Турцией

Иностранцы купили более 400 объектов недвижимости в Азербайджане

Иностранцы купили более 400 объектов недвижимости в Азербайджане

Грузия увеличила закупку электричества у России и Азербайджана

Грузия увеличила закупку электричества у России и Азербайджана

Президент Грузии назвал дружбу Баку и Тбилиси образцовой

Президент Грузии назвал дружбу Баку и Тбилиси образцовой

Поезда могут вновь связать Грузию и Азербайджан с 1 мая

Поезда могут вновь связать Грузию и Азербайджан с 1 мая

Железнодорожный путь Баку-Тбилиси-Карс обсудили Азербайджан и Грузия

Железнодорожный путь Баку-Тбилиси-Карс обсудили Азербайджан и Грузия

Грузия расширит свою часть Срединного коридора

Грузия расширит свою часть Срединного коридора

Грузия поблагодарила Азербайджан за назначение поездов Баку-Тбилиси

Грузия поблагодарила Азербайджан за назначение поездов Баку-Тбилиси

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы