Банковские платежные системы сблизят Азербайджан и Грузия

Сближение банковских платежных систем планируют провести Азербайджан и Грузия. Также будет осуществлено экономическое сотрудничество и в других сферах.

Азербайджан и Грузия планируют сблизить банковские платежные системы, говорится в меморандуме о сотрудничестве, подписанном Нацбанками двух стран.

Стороны также договорились о сотрудничестве в сфере регулирования и надзора за финансовыми секторами двух стран.

Речь идет о взаимодействии по финансовым технологиям, денежно-кредитной политики, платежных систем и рынков ценных бумаг.