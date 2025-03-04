Вестник Кавказа

В Казахстане железнодорожники помогут застрявшим на дорогах из-за бурана

В Казахстане железнодорожники помогут застрявшим на дорогах из-за бурана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Железнодорожники придут на помощь водителям, которые застряли на дорогах Казахстана из-за непогоды. Перевозчик предоставит попавшим в сложную ситуацию водителям три поезда.

В Казахстане компания "Пассажирские перевозки" предоставит дополнительные места тем, кто из-за буранов задержался на ряде трасс центральноазиатской республики, передали в пресс-службе перевозчика. 

Сообщается, что дополнительные места в поездах смогут получить те, кого врасплох застал стихия на участках трасс "Астана-Павлодар" и "Астана-Щучинск".  

Отмечается, что пассажиры смогут отправиться поездом "Павлодар - Астана" со станции "Ерейментау" до Астаны, также до столицы республики можно будет отправиться двумя поездами до станции "Курорт Боровое".   

 Отметим, что снегопад сегодня обрушился на Астану и Акмолинскую область Казахстана. Многие дороги до столицы оказались заблокированы. С последствиями стихии активно сражаются коммунальщики, задействовано более 1,5 тыс единиц техники.

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