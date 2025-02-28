Бако Саакян: оружие сепаратистам поставлялось из Армении

Подсудимый Бако Саакян признал, что оружие жители сел и городов получали из Армении. Кроме того, он рассказал, что первые призывы к вооружению оглашалась на митингах.

Впервые призыв вооружаться в Карабахе раздался на митингах, заявил обвиняемый Бако Саакян, давая ответы на вопросы гособвинителей на судебном процессе в Бакинском военном суде.

Он пояснил, что в селах и городах имелось вооружение. Подсудимый уточнил, что частично это оружие происходило из дислоцированных советских воинских частей.

"Кроме того, осуществлялись поставки оружия из Армении. Это были основные направления по вооружению"

– Саакян

Напомним, в Баку проходит суд над гражданами Армении, которые обвиняются в преступлениях против мира и человечности в результате армянской военной агрессии, военных преступлениях, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны. Кроме того, они обвиняются в терроризме и его финансировании, насильственном захвате власти и удержании ее, а также других многочисленных преступлениях.