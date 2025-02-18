Суд над главарями карабахского сепаратизма продолжится 3 марта

Новое судебное заседание над главарями карабахского сепаратизма состоится 3 марта. Слушания по уголовным делам состоялись 27 февраля.
Очередное заседание по уголовному делу в отношении карабахских сепаратистов, которые обвиняются в многочисленных преступлениях, состоится 3 марта.
Ранее, 27 февраля, в Баку продолжились слушания по уголовным делам против граждан Армении. Обвиняемыми по делу числятся:
- Давит Аллахвердян
- Араик Арутюнян
- Давид Бабаян
- Мадат Бабаян
- Левон Балаян
- Василий Бегларян
- Эрик Газарян
- Аркадий Гукасян
- Давид Ишханян
- Давид Манукян
- Гарик Мартиросян
- Лева Мнацаканян
- Меликсет Пашаян
- Бако Саакян
- Гурген Степанян
- Рубен Варданян
Напомним, они обвиняются в совершении военных преступлений, геноциде, преступлениях против мира и человечности, терроризме и другие многочисленных преступлениях.