Вестник Кавказа

Суд над главарями карабахского сепаратизма продолжится 3 марта

Суд над главарями карабахского сепаратизма продолжится 3 марта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новое судебное заседание над главарями карабахского сепаратизма состоится 3 марта. Слушания по уголовным делам состоялись 27 февраля.

Очередное заседание по уголовному делу в отношении карабахских сепаратистов, которые обвиняются в многочисленных преступлениях, состоится 3 марта.

Ранее, 27 февраля, в Баку продолжились слушания по уголовным делам против граждан Армении. Обвиняемыми по делу числятся:

  • Давит Аллахвердян
  • Араик Арутюнян
  • Давид Бабаян
  • Мадат Бабаян
  • Левон Балаян
  • Василий Бегларян
  • Эрик Газарян
  • Аркадий Гукасян
  • Давид Ишханян
  • Давид Манукян
  • Гарик Мартиросян
  • Лева Мнацаканян
  • Меликсет Пашаян
  • Бако Саакян
  • Гурген Степанян
  • Рубен Варданян

Напомним, они обвиняются в совершении военных преступлений, геноциде, преступлениях против мира и человечности, терроризме и другие многочисленных преступлениях.

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