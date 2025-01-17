Дагестанский общепит нарастил налоговые платежи

В Дагестане общепит увеличил налоговые платежи. Рост объясняется усилением контроля за прозрачностью работы.

Руководитель УФНС по Дагестану Айдар Байрамов заявил об увеличении республиканским общепитом налоговых платежей. Он отметил, что кафе и рестораны нарастили платежи в 1,6 раза.

Главный налоговик региона подчеркнул, что в 2024 году предприятия общественного питания Дагестана довели выручку до 14,3 млрд рублей, а за год они уплатили налогов на 321 млн.

Байрамов считает, что увеличение связано с усилением контроля за прозрачностью работы республиканских кафе и ресторанов.

Помимо этого, он сообщил о реализации проекта "Общественное питание" для выявления точек, которые скрывают свои доходы и выручку.