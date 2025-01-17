Вестник Кавказа

Дагестанский общепит нарастил налоговые платежи

Дагестанский общепит нарастил налоговые платежи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане общепит увеличил налоговые платежи. Рост объясняется усилением контроля за прозрачностью работы.

Руководитель УФНС по Дагестану Айдар Байрамов заявил об увеличении республиканским общепитом налоговых платежей. Он отметил, что кафе и рестораны нарастили платежи в 1,6 раза.

Главный налоговик региона подчеркнул, что в 2024 году предприятия общественного питания Дагестана довели выручку до 14,3 млрд рублей, а за год они уплатили налогов на 321 млн.

Байрамов считает, что увеличение связано с усилением контроля за прозрачностью работы республиканских кафе и ресторанов.

Помимо этого, он сообщил о реализации проекта "Общественное питание" для выявления точек, которые скрывают свои доходы и выручку.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1415 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Wildberries доплатил около $4 млн налогов в бюджет Узбекистана

Wildberries доплатил около $4 млн налогов в бюджет Узбекистана

Парламент Армении решает судьбу игровых заведений

Парламент Армении решает судьбу игровых заведений

Угонщинков машин заставят платить налог в Армении

Угонщинков машин заставят платить налог в Армении

В КЧР разоблачили экс-главу энергокомпании, скрывшего более 850 млн рублей

В КЧР разоблачили экс-главу энергокомпании, скрывшего более 850 млн рублей

Почему растут цены: инфляция, чипфляция и шринкфляция

Почему растут цены: инфляция, чипфляция и шринкфляция

Выборы в Германии 2025: дата, кандидаты, прогнозы

Выборы в Германии 2025: дата, кандидаты, прогнозы

Грузия увеличила налоги для строительных компаний

Грузия увеличила налоги для строительных компаний

Тарифы Трампа: что это такое и против кого вводятся?

Тарифы Трампа: что это такое и против кого вводятся?

Россия и ОАЭ избавятся от двойного налогообложения

Россия и ОАЭ избавятся от двойного налогообложения

Вторая инаугурация Трампа: когда пройдет, кто придет и кто платит

Вторая инаугурация Трампа: когда пройдет, кто придет и кто платит

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы