"Грузинская мечта": оппозиция противостоит не нам, а Грузии

Член парламентской фракции "Мечты" Владимир Божадзе заявил, что грузинская оппозиция обращением в ПАСЕ проявила свою антигосударственную стратегию: ее противником является уже не только правящая партия, но все государственные институты Грузии в целом.

Депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Владимир Божадзе, комментируя совместное обращение грузинских оппозиционных партий в ПАСЕ с просьбой не допускать к работе в ассамблее делегации Грузии, подчеркнул, что оппозиционные политики уже довольно давно борются не против властей, а против самой государственности республики.

Напомним, что отказавшиеся от депутатских мандатов оппозиционные партии пояснили свое обращение тем, что в делегации Грузии в ПАСЕ есть только представители "Грузинской мечты". При этом они предпочли не обращать внимание на тот факт, что никакие другие депутаты и не могли бы участвовать в делегации, ведь только члены "Мечты" приняли свои мандаты.

Божадзе отметил, что оппозиция действует против государства, и обращение к ПАСЕ – одно из проявлений их антигрузинской стратегии. Он выразил уверенность, что ассамблея не примет этот документ к исполнению

"ПАСЕ активно сотрудничает с новоизбранной "Грузинской мечтой". Я уверен, что делегация во главе с Теей Цулукиани сделает все, чтобы убедить наших партнеров, что такое решение невыгодно"

– Владимир Божадзе

Напомним, что сессия ПАСЕ в Страсбурге началась накануне. Подтверждение полномочий делегаций состоится завтра.