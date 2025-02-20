В Таджикистане насчитали лишь 17 участников войны

На сегодняшний день в Таджикистане проживают всего 17 участников Великой Отечественной войны и чуть более ста тружеников тыла – за год из жизни ушли семеро ее очевидцев и участников.

В Таджикистане осталось меньше 20 участников и очевидцев Великой Отечественной войны, и с каждым годом их становится все меньше, рассказал на церемонии открытия восстановленного обелиска в память о погибших на войне и умерших в госпиталях красноармейцах председатель Совета ветеранов войны и труда республики Шукурджон Зухуров.

"В настоящее время в Таджикистане осталось 17 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и 124 труженика тыла"

- Шукурджон Зухуров

Еще год назад в стране проживали 24 ветерана Великой Отечественной войны, непосредственно принимавших участие в боях с немецко-фашистскими захватчиками, а теперь Совет готовит в в городах и районах Таджикистана шествие "Бессмертный полк", на котором портреты героев пронесут их близкие и родственники, отметил глава Совета ветеранов, передает РИА Новости.

Таджикистан намерен широко отметить юбилей Великой Победы - Совет уже попросил президента страны Эмомали Рахмона помочь ему в этом.

Планируется, что в столице страны Душанбе заработает музей эвакуации, а в столичном парке Победы откроется Аллея героев Советского Союза из Таджикистана. Также власти готовят новый закон "О ветеранах", который может быть принят в ближайшее время, рассказал Зухуров.

Все эти предложения уже одобрены министерствами и ведомствами, а Аппарат президента поручил принять их к исполнению.