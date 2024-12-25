Лидеры трех стран Центральной Азии проведут первый в истории саммит

Президенты Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана встретятся в рамках первого в истории трехстороннего саммита. Ранее Бишкек и Душанбе договорились о делимитации границы.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также лидера Узбекистана Шавкат Мирзиёев соберутся в конце марта на первом в истории трех стран саммите, об этом сообщили в пресс-служба правительства Кыргызстана.

Сообщается, что мероприятие состоится в таджикистанском Худжанде. Саммит призван стать важным событием, которое будет способствовать укреплению регионального партнерства.

Напомним, что 21 февраля Бишкек и Душанбе окончательно решили вопрос с границей между республиками, подписав соглашение о делимитации.

Отметим, что примерно треть из почти 1 тыс км границы двух стран не была юридически закреплена и оставалась предметом споров, что часто приводило к инцидентам на границе. Более 20 лет Кыргызстан и Таджикистан вели переговоры о делимитации.